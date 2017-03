Fracziun Rueun: Be ina candidata per dus posts

Da l’autra vart in eventual candidat da surpraisa per la suprastanza.





Per ils dus posts en il parlament da Glion datti mo ina candidata. Numnadamain la presidenta dal parlament da Glion Ursula Brändli Capaul, è vegnida nominada. L’autra persuna che na vul betg vegnir numnada, ha mussà interess per il post vacant en suprastanza da la vischnanca da Glion. Sco quai che Ursula Brändli Capaul ha detg, saja quai ina surpraisa positiva. Ella beneventass sche Rueun sco segund gronda fracziun da la vischnanca da Glion savess tschentar in candidat en suprastanza.

A la radunanza da fracziun a Rueun èn 15 persunas stadas preschentas, e spert èsi stà cler, naginas da quellas vulan candidar per il parlament. Eventuals candidats han anc peda fin ils 14 d’avrigl da s’annunziar sco candidats per il parlament. Candidats che n'èn betg s’annunziads fin quai termin vegnan era betg sin la glista e pon era betg vegnir elegids.

Las proximas emnas vegnan las ulteriuras fracziuns da Glion ad ir a la tschertga da candidats per il parlament. Elegì vegn ils 21 da matg per la perioda d’uffizi 2018 fin 2021.

