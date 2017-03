Fusiun Cadi: Er la suprastanza communala da Trun di «na»

Las suprastanzas da Tujetsch e Sumvitg han gia ditg «na» a l’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun en la Cadi, ed uss fa la suprastanza da Trun il medem. Els hajan decidì da na betg sustegnair questa iniziativa, ha il president da Trun Dumeni Tomaschett confermà a RTR.

Uss prepara la suprastanza da Trun in messadi per mauns dal cussegl da vischnanca. Quel decida ils 20 da mars sur da l’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun en la Cadi – quai è lura la decisiun definitiva.

La suprastanza da Medel decidia ils proxims dis, ha il president da vischnanca Peter Binz ditg a RTR.

Tujetsch, Sumvitg e Medel ston anc decider a la radunanza da vischnanca sur da questa iniziativa. En Tujetsch è quai ils 17 da mars. Fin uss han mo la suprastanza ed il cussegl communal da Mustér approvà l’iniziativa.