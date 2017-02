Fusiun Cadi: Er senza Tujetsch in'opziun

L’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun en la Cadi divida las opiniuns. Dacurt han la suprastanza ed era il cussegl da vischnanca da Tujetsch refusà l’iniziativa. E tge sche era il pievel tuatschin refusescha quella a la proxima radunanza communala?

Ins possia discutar vinavant il tema, quai manegian intginas persunas che RTR ha dumandà sin via. Sche Tujetsch schess «na» stoppian ins guardar enavant ed era patratgar vi da la figlialanza. I saja ina buna chaussa ed ins stoppia cuntinuar ils discurs; e quels vegnian a mussar ch’ins chatta ina schliaziun. Ina persuna di, ch’i fiss meglier sch’ins discurriss da l’entira Cadi

Cuntinuar discussiun tranter duas ubain trais vischnancas

L’uffizi da vischnancas dal chantun haja quintà che questa iniziativa na saja ina spassegiada, di il manader Thomas Kollegger. Sche Tujetsch schess na a l’iniziativa per lantschar contractivas da fusiun en la Cadi, mussass quai a las autras vischnancas ch’ins na possia betg instradar quai project. Mo alura possian quellas guardar co vinavant.

Forsa dessi in pass intermediar, per exempel che duas ubain trais vischnancas cuntinueschan las discussiuns da fusiun. In pau pli cumplitgà saja quai perquai che duas vischnancas, Mustér e Trun, hajan anc in cussegl da vischnanca e Medel e Sumvitg ina radunanza communala.

Vischnancas fermas

La vista da l’uffizi per vischnancas saja, ch’ins veglia paucas dentant fermas vischnancas, di Thomas Kollegger. Ed en quel senn veglian els animar las vischnancas da cuntinuar questa via. La realitad mussia, ch’i dovria pass intermediars, e quai na saja betg insatge negativ.

