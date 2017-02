Futur malguess per Fravgia Sport a Falera

Suenter 35 onns manaschi da Fravgia Sport a Falera va Leonard Casutt, il possessur, en pensiun. La successiun n'è anc betg reglada ed er Casutt sez na sa anc betg co i va vinavant.

Leonard Casutt maina dapi 35 onns sia atgna fatschenta da sport «Fravgia Sport» a Falera. Quai vegn dentant prest a midar.

Durant quai temps è la tecnica dad unscher, il glimar e far l'ur dals skis na betg semidada extrem. La midada che cuzza dentant fin oz, è la diversitad dals models da skis. Durant ch'i deva pli baud mo skis u aissas, datti ozendi differents models sco freestyle, skis per naiv entira, skis da turas e differents models per il «carven».

La stad vegn Leonard Casutt pensiunà. La dumonda che occupa el: «Tgi surpiglia la fatschenta? Ha insumma insatgi interess?».

El na sa sez betg co i va vinavant. Durant ina visita en ses lavuratori a Falera tradescha el, che siu figl fiss in candidat per surpigliar il manaschi. La midada sa mussa la stad, cura che Leonard Casutt va en pensiun.