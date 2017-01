Gieus olimpics 2026 – il puls en la Cadi

A la saira d’infurmaziun dal comité „Gea candidatura olimpia 2026“ a Mustér hai dà naginas dumondas criticas.

Circa 50 persunas èn stadas ad ina saira d’infurmaziun dal comité «Gie candidatura olimpia 2026» a Mustér gievgia saira ils 12 da schaner. Cun differents referats ed ina discussiun al podium, nua ch'era intgins arguments dals adversaris èn vegnids discutads, han ils adherents declerà daco ch'els s'engaschan per ils gieus olimpics.

E la saira para d’esser stada in success per ils adherents. Durant las preschentaziuns n’èn vegnidas tschentadas naginas dumondas criticas. Dentant, era sch'i ha betg dà critica, dir suenter quella saira d'infurmaziun che l'entira Cadi sustegn l'idea da gieus olimpics el Grischun il 2026 na fiss betg correct. Per quai èn 50 persunas in dumber memia pitschen.

