Giugar, chantar e sautar per «Mamma Mia»

Era sche la nova producziun da l'Uniun Musical Surselva vegn inscenada pir il 2018 – Il casting per chattar las artistas ed ils artists da «Mamma Mia» è gia dumengia proxima.

Suenter ils musicals «High School Musical» l'onn 2009/10 e «Grease» 2012/13, organisescha l'Uniun Musical Surselva il musical «Mamma Mia» cun chanzuns da la gruppa svedaisa ABBA. La premiera dal musical è planisada l'onn 2018, la selecziun da las acturas ed acturs entschaiva dentant gia uss. Dumengia ha lieu a Glion l'emprim casting. Tschertgadas vegnan acturas ed acturs per 12 rollas, circa 10 persunas per la gruppa da sautunzas e sautunzs, ed almain 10 chantaduras e chantadurs per il chor.

Nagina tema, ristgar

Tenor Christina Köb dal comité d'organisaziun dal musical, na tschertgan els betg mo multi-talents che san giugar, chantar e sautar. Natiralmain ch'i fiss bun sche las candidatas e candidats han plirs da quels duns, cunzunt per occupar las rollas principalas.

Però era per giuvenils che sappian p.ex. «mo» sautar u chantar bain dettia avunda rollas en il musical.

I dovria segir in tschert talent da basa, fitg impurtanta saja dentant la motivaziun ed il plaschair da far part d'in musical. I vegnia era lavurà cun ils giuvenils e sviluppà lur talents fin la premiera dal musical 2018.

Chantar per las vatgas

Ina giuvna che s'è decidida da sa preschentar al casting per il musical «Mamma Mia» è Sandra Herger da Sumvitg. Ella fa l'emprendissadi da pura al Plantahof ed è per il mument en plazza a Seefeld (UR). Durant quai emprendissadi n'ha ella betg bler temp liber, uschia ch'ella trenescha da chantar durant la lavur.

Il pli gugent chanta ella la damaun e la saira durant mulscher. Sandra Herger di, ch'ella chantia gia da pitschen ensi, savens durant lavurs ruassaivlas ed era in zic monotonas. Il temp da mulscher saja ideal per quai. Fin uss n'hajan las vatgas betg reclamà da ses chant, dapli latg na dettian ellas dentant era betg.

