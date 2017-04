Giuventetgna e musica – ina schanza betg nizzegiada

Il dumber da musicantas e musicants en las uniuns da musica dal Grischun è constant. Dapli giuventetgna fiss dentant bun per segirar l’avegnir.

A la radunanza da delegads da l’Uniun chantunala da musica dal Grischun a Savognin è la giuventetgna puspè stada in tema, sco adina puspè ils davos onns.

Tenor il president da l’uniun Andy Kollegger saja il dumber da musicantas e musicants dentant restà sin il medem livel ils davos onns, numnadamain tar circa 3’000 persunas. Tuttina stoppian las uniuns s’engaschar e tschertgar giuvens musicists per segirar l’avegnir da l’uniun.

2 milliuns francs per la giuventetgna

Dapi l’onn 2012 dettia il program federal «Giuventetgna e musica», analog al program enconuschent «Giuventetgna e sport». En quai program mettia la Confederaziun a disposiziun mintg'onn dus milliuns francs per promover projects da musica per giuventetgna en l’entira Svizra.

Quels daners vegnian dentant nizzegiads memia pauc. Quest onn sajan fin uss mo vegnì duvrads 100’000 francs dals 2 milliuns per projects. Sco president da l’uniun chantunala veglia el preschentar meglier las pussaivladads da quel program e sustegnair las differentas uniuns da dumandar per daners ord quel program.

Sustegnair ils engaschads

Impurtant saja era da sustegnair las persunas che s’engaschan gia uss en las uniuns per la giuventetgna. I dettia gia ina buna purschida per giuventetgna en il Grischun (p.ex. la concurrenza grischuna per solists ed ensembles, l’orchester d’instruments a flad per giuvenils ni era la Brass Band da giuvenils grischuna), cun l’agid da persunas engaschadas ed il sustegn finanzial entras il program «Giuventetgna e musica» duai dentant anc dar ina pli gronda purschida. Occurrenzas sco referats e curs cun persunas enconuschentas, che possian era mussar lur savida sin ina moda e maniera interessanta, hajan adina gì success ed hajan era dà novs impuls a las uniuns.