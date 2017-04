Glion: 11 demissiuns en suprastanza e parlament

Ils 21 da matg elegia la vischnanca da Glion la nova suprastanza cun in nov president ed il nov parlament. 11 persunas na stattan betg pli a disposiziun.

Sper il president communal Aurelio Casanova (Glion) han era Monica Hänny (Castrisch) e Gerold Hafner (Glion) annunzià, ch’els na stattan betg pli a disposiziun per la suprastanza. Damian Cadalbert (Sevgein) e Roman Cantieni (Glion) vulan restar vinavant en suprastanza e stattan a disposiziun per la reelecziun.

Per il parlament da Glion, che sa cumpona da 25 persunas, èn da eleger 8 novas parlamentarias e parlamentaris.

Enfin ils 14 d’avrigl han interessads temp da s’annunziar per vegnir sin la glista uffiziala da candidatas e candidats per in post en suprastanza ni en il parlament. Ils 21 da matg san dentant era autras persunas che n’èn betg candidats uffizials vegnir elegidas.