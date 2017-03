Glion: 3 onns festa per 500 onns refurmaziun

Il program per las festivitads dals 500 onns refurmaziun a Glion è fixà, almain per l’onn 2017.

A Glion ha il comité d’organisaziun per las festivitads da 500 onns refurmaziun preschentà il program da festa. L’onn 2017 èn planisadas pliras occurrenzas fitg differentas sco p.ex. girs tematics tras la citad veglia da Glion, in'exposiziun speziala cun il tema «Kreuz oder Hahn – da messa ni da priedi» en il Museum Regiunal Surselva ni era congress e dietas cun referents internaziunals sur dal tema refurmaziun.

Predi sin RSI, RTS e SRF

Tenor il president dal comité d’organisaziun Jan-Andrea Bernhard dettia dus puncts culminants durant quellas festivitads. Per l'ina vegnia ses predi da Tschuncaisma emess en direct sur ils emetturs RSI, RTS e SRF. Durant il servetsch divin cun Sontga Tschaina chantia la furmaziun Cantus Firmus chanzuns dal temp da la refurmaziun en differentas linguas.

Il segund act festiv tut spezial saja ina cumedia criminala istorica sur dals schabetgs durant la refurmaziun. Scritta vegn quella cumedia da Roman Weishaupt. Ella duai vegnir producida en il liber, en differents lieus en la citad, che han in'impurtanza per l'istorgia da la refurmaziun da Glion.

Dapli visitaders è ina finamira

Il comité d’organisaziun haja trais finamiras cun quellas festivitads da 500 onns refurmaziun.

Preschentar la citad da Glion sco citad da refurmaziun e l’influenza da la refurmaziun sin il svilup da la citad.

Far la citad da Glion e la regiun Surselva pli enconuschenta e carmalar dapli turists en la citad.

Far ina festa per l’entira populaziun e betg mo per spirituals.

Per cuntanscher quella finamira hajan els planisà in program fitg variant. Il preventiv per tut las festivitads muntia a circa CHF 300’000. Quel vegnia finanzià da differentas organisaziuns ed instituziuns sco p.ex. la vischnanca da Glion, la baselgia dal chantun u era l’Uffizi da cultura dal Grischun.

Program 2018 / 2019?

Il program per ils onns 2018 e 2019 n’è tenor Jan-Andrea Bernhard anc betg fixà. I saja planisà tranter auter insatge en direcziun d’in festival da cultura ed era ina scuntrada bilingua rumantsch-tudestga. Dapli na vul il president dal comité d’organisaziun dentant anc betg tradir.

RR actualitad 11:00