Glion: La centrala dal clom d’agid 144 va gia quest onn a Cuira

Tenor Christian Rathgeb, schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad, mida la centrala dal 144 gia il segund semester dal 2017.

Il matg da l'onn passà ha il chantun decidì da spustar la centrala dal clom d'agid 144 davent da Glion a Cuira. La centrala, che sa chatta dapi la stad 1999 en las localitads dal Spital regiunal Surselva, duai vegnir integrada en la nova centrala d'alarm da la Polizia chantunala.

La cunvegna ch'il chantun ha cun l’ospital a Glion, da manar la centrala dal clom d'agid 144, scada atgnamain pir la fin 2017. Gia cun l'annunzia ch'il 144 vegni transferì a Cuira, aveva la regenza dentant menziunà da sclerir, sch'i fiss pussibel far quella midada pli baud, anc en il 2017. Tenor il cusseglier guvernativ e schef dal departament da giustia, segirezza e sanadad Christian Rathgeb è quai uss il cas. In termin definitiv n’è anc betg enconuschent, la midada saja dentant planisada per il segund semester 2017.

