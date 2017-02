Glion profitescha dal sviament, dentant…

I dovra anc temp da s'endisar vid las cruschadas ch'èn vegnidas signalisadas da nov pervia dal sviament da Glion.

Dapi l'avust 2016 è il sviament da Glion en funcziun. Cun prender en funcziun quai sviament hai era dà midadas en la citad da Glion. Trais cruschadas èn vegnidas signalisadas da nov. Quai vul dir, ch'i ha midà la precedenza. Avant l'Arcada vala ussa la precedenza da dretg, e las cruschadas porta sura e Hotel Rätia fruntan ussa sin ina via principala chantunala, che ha la precedenza.

Surtut la cruschada avant il hotel Rätia è betg nunproblematica. Sin questa cruschada hai dà plis accidents. I sa tracta dentant d’accidents cun pitschens donns da material. La polizia chantunala ha attestà ch'i haja dà be in sulet accident che la polizia e stada involvida.

La segunda problematica da questa cruschada dal Rätia è, che la colonna d’autos tanscha sur la punt dal Rain vi. Quai munta che las barrieras da la Viafier retica pudessan daventar in problem. Supponì ch'in auto vegn serrads tranter las barrieras en, senza donnegiar la barriera, lura resta il signal dal tren sin verd, vegn la barriera donnegiada lura survegn il tren il signal cotschen.

Glion: situaziun traffic da miezdi

Felix Caviezel, il manader da la staziun da Glion, ed Aurelio Casanova, il president da la vischnanca da Glion, en conscient da quest privel. I dettia dentant anc nagina schliaziun per quai.

La bilantscha suenter in mez onn sviament da Glion saja dentant positiva ha detg Aurelio Casanova. Quai che para ussa anc d'esser in problem - ins stoppia dar temp a la glieud da s’endisar vidlonder. En in onn discurra nagin pli da quai, manegia el.

RR actualitad 17:00