Hotel Ucliva: 13‘000 da 100‘000 francs èn ensemen

Sco agid urgent dovri 100‘000 francs a fond pers dals commembers da la corporaziun Hotel Ucliva.

Che la crisa finanziala è acuta sa mussa cler e bain cun l’acziun che la suprastanza da la corporaziun Hotel Ucliva ha fatg. En ina brev vegnan supplitgads ils societaris da dar a fond pers donaziuns per il hotel da bio. Il president ad interim da la corporaziun Hotel Ucliva, Peter Stüssi di, che quai saja l’ultima schanza per l’hotel.

I na dat nagina garanzia

Ma er sche quai gartegiass, n’è il hotel anc betg salvà. Sulettamain la stagiun d’enviern, pia fin la fin da mars, è segira. Quai dess sulettamain in zic dapli temp da ponderar e tschertgar tge pussaivladads ch’i dat insumma per salvar l’hotel da bio Ucliva, manegia Peter Stüssi vinavant.

Novas ideas èn dumandadas

La radunanza extraordinaria dals 21 da schaner 2017 vegn a tractar differentas pussaivladads co manar vinavant l’Hotel Ucliva. Ils commembers en supplitgads d’inoltrar propostas che vegnan la finala tractadas sco moziuns a questa radunanza extraordinaria.

I dettia gia pliras propostas concretas, ha ditg Stüssi. Tranter auter era la pussaivladad da bajegiar enturn ina part da l’hotel en abitaziuns administradas u da guardar sch’i dettia insumma interessents per l'hotel.

Il clom d’agid per l’Hotel Ucliva è in clom intern, pudess ins dir. Ils societaris èn dumandads. La vischnanca da Vuorz e las pendicularas da Breil Vuorz Andiast han omaduas confermà ad RTR ch’els na sajan betg vegnids contactads u dumandads da la corporaziun per agid.

