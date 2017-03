Il bostg, nua che urs, luf e luf-tscherver cruschan vias

Pitschna sensaziun en Surselva: Il guardiaselvaschina Ueli Jörimann ha fotografà ils trais gronds animals da rapina tuts al medem lieu - tar in bostg en in guaud sursilvan.

Luf, urs e luf-tscherver – tuts fotografads en Surselva 5:05 min, Telesguard dals 1.3.2017

Las bestgas da rapina èn definitavamain sa chasadas en Grischun. Quai ch'è gia enconuschent dapi in temp, mussan uss las fotografias dal guardiaselvaschina Ueli Jörimann da maniera impressiunanta.

Il luf-tscherver – bler pli timid che urs e luf

Fertant che urs e luf èn adina puspè preschent cun ina u l’autra escapada, n’è el strusch visibel: Il luf-tscherver. Il terz grond animal da rapina sa senta bain en Grischun.

Er sch’ins vesa u auda nagut dad el, sa mova el oravant tut en Surselva di per di tras ils guauds. Actualmain quint’ins cun radund diesch enfin 15 exemplars, che vivan en Grischun.

Observaziuns grazia a traplas fotograficas

Enfin uss han mo paucs gì il cletg, da pudair observar il luf-tscherver. In dad els è il guardiaselvaschina Ueli Jörimann. El ha tant ina gronda fascinaziun per quels animals, sco er, en sia funcziun da guardiaselvaschina, l’incumbensa da guardar da tut la selvaschina. Perquai ha Jörimann cumenzà ad installar traplas da fotografia per chattar ora dapli da quel animal spuretg.

Bravamain: Ils davos onns ha Ueli Jörimann pudì ramassar diversas fotografias dals lufs-tscherver da la Surselva. Oravant tut ha el scuvert in lieu tut spezial. In bostg, nua ch’ils lufs-tschervers passan adina puspè. Uschia è vegnida ensemen ina vasta documentaziun da quels giats selvadis.

« Pudair fotografar urs, luf e luf-tscherver al medem lieu è quasi sco in seser en il lotto. » Ueli Jörimann

guardiaselvaschina, Zignau

Ma betg mo els èn vegnids fotografads là da las traplas fotograficas dad Ueli Jörimann. Era il luf ed il urs èn stads la sin visita ed èn vegnids filmads.

Enfin uss n’è betg enconuschent in singul lieu en l’entira Svizra, nua ch’ins è stad bun da filmar tuttas trais bestgas rapazias grondas che han cruschà via.