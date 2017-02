Il Club da skis Castrisch è en il film «Eddie the eagle»

Il logo dal club da skis Castrisch è visibel en il film sur dal siglider cun skis englais Michael Edwards.





Il club da skis da Castrisch festivescha quest onn ses 50avel anniversari. Ord quai motiv ha il club organisà in suentermezdi da kino per ils commembers. Mirà han els il film «Eddie the eagle», il film sur dal Englais Michael Edwards che ha fatg furora als gieus olimpics d'enviern 1988 a Calgary en la disciplina siglir cun skis. En quai film è il logo dal Club da skis Castrisch vesaivels sin ina maschina da pista, ina veglia maschina dal club.

Vendì la maschina 2014

Il club ha cumprà la maschina l’onn 1995 e puspè vendì ella 2014 a Cuera. La maschina che aveva il logo dal club da skis sin las portas, è lura sco i para vegnida vendida en Pologna, detagls n’èn dentant betg enconuschents. Quella maschina da pista è pia ida en emblidanza, enfin ch'in commember ha vis l’onn 2016 il film «Eddie the eagle»... ed en quai film ves'ins grond e bel la veglia maschina da pista cun il logo dal Club da skis Castrisch.