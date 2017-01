Il «Panorama da Flem» è ussa a Studen (BE)

La Fundaziun Saner a Studen sper Bienna ha ingiantà avant in mez onn il tripticon (1904) da Giovanni Giacometti.

La Fundaziun Saner administrescha ils objects d’art, che Trudie e Gerhard Saner han rimnà durant dapli che 50 onns. Els han rimnà cunzunt las ovras d’artists svizzers dal 20avel tschientaner.

Il tripticon sco precursur da la moderna

Per Gerhard Saner, il president da la fundaziun, ha il tripticon «Panorama da Flem» da Giovanni Giacometti ina muntada speziala en l’istorgia d’art da la Svizra. Quai maletg saja stà in dals emprims maletgs moderns, ch'era vegnì acceptà da la societad. Il 1904, l’onn che Giovanni Giacometti ha fatg quel maletg, n’hajan schizunt museums betg acceptà tals maletgs perquai ch’els eran memia moderns.

L'ovra a Studen è mo accessibla sin dumonda speziala

Gerhard Saner vala sco in dals gronds collecturs d’art en Svizra. Saner raquinta, ch'il maletg è exponì en las localitads da la fundaziun. Quels sa chattan a Studen sper Bienna.

La fundaziun n’è betg averta a la publicitad, sin dumonda possian gruppas dentant reservar in guid tras la collecziun. Sulettamain durant exposiziuns spezialas saja la collecziun accessibla per in e scadi. Ina tala exposiziun cun maletgs da Giovanni Giacometti na saja dentant betg planisada.

