Il pasterner dal vitg n'ha strusch avegnir

En Svizra serran mintg'onn 70 – 80 manaschis da pasterners las portas. L’onn 2015 han 44,4% da las sur 3‘000 pasternarias quasi nagin avegnir.

Pasterners n'han betg simpel quels dis. Betg mo en il Grischun, mabain en l'entira Svizra ston bleras pasternarias serrar. Ubain, perquai ch'ellas na rendan betg pli – ubain, perquai ch'ils pasterners van en pensiun e na chattan nagins successurs.

Tenor in studi da l‘Associaziun svizra dals maisters pasterners-pastiziers serran mintg'onn 70 enfin 80 manaschis en l'entira Svizra las portas. Da las sur 3‘000 pasternarias anc existentas mo radund in terz ch'han bunas perspectivas per l'avegnir. Dus terzs n'han strusch pli perspectivas da pudair exister vinavant. 22,1 % han perspectivas suffizientas, 44,4% schizunt schlettas perspectivas.

Raschun: Concurrenza dals detaglists

Il motiv principal per quella situaziun è tenor il president da l’uniun dals maister pasterners-conditers e confisiers dal Grischun, Reto Schmid, la concurrenza dals detaglists. Ozendi na giaja quasi nagin pli tar il pasterner a cumprar il paun. Blers cumprian quel era gist tar il detaglist. Era l’argument da la megliera qualitad dal paun ch’il pasterner dal vitg producescha na tiria betg pli. Per ils consuments saja il pretsch dal paun in argument pli ferm.

L‘Associaziun svizra dals maisters pasterners-pastiziers quinta cun 1 pasternaria sin 8’000 abitants. Per la Surselva, ch'ha actualmain radund 21’000 abitants, fiss quai anc 2 enfin 3 pasternarias.

Nagin sustegn da las bancas

Betg mo la concurrenza che fa la vita pli greva als pasterners. Ils custs da persunal creschian adina dapli. Tranter auter na saja la lescha da lavur betg optimala per pasterners che lavurian per gronda part la notg. I fiss d’automatisar uschè bler sco pussaivel. Però mancan ils daners per las investiziuns. Las bancas sajan fitg prudentas cun credits, perquai che las pasternarias valian sco manaschis da risico, sumegliant a la gastronomia.

Esser flexibel e diversifitgar

Tenor Reto Schmid èsi fitg impurtant ch’ils pasterners daventian pli flexibels e na sa concentreschian betg mo sin far paun. Porscher dasperas anc pitschnas chaussas da mangiar sco sandwichs, surpigliar l’organisaziun dad aperos ni forsa schizunt avrir in café dasper la pasternaria per generar dapli entradas sajan mo insaquantas pussaivladads.

Era in grond potenzial hajan products da nischa. Products ch'ils producents gronds laschian star, perquai che la quantitad dumandada da la fiera saja simplamain memia pitschna. Ina pasternaria pitschna pudess dentant gist avair la dretga grondezza per surpigliar la producziun.

RR actualitad 07:00





Ord l'archiv