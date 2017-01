Gieus olimpics 2026: Las investiziuns durant la preparaziun dals gieus èn pli impurtantas ch'ils gieus sez.

Da Saulus tar Paulus – quai pudess ins dir da Reto Gurtner, il manader da l'Arena Alva en connex cun ils gieus olimpics. Per la davosa candidatura per gieus olimpics 2022 n’è el numnadamain betg s’engaschà. Uss è el in dals promoturs da la candidatura 2026. En il nov concept èn prevesidas concurrenzas da Snowboard e Ski Freestyle en il territori da skis a Laax.

Ils 10 onns da preparaziun èn impurtants

Sco quai che Reto Gurtner ha ditg a RTR, n’èn betg ils gieus olimpics sez impurtants, mabain ils diesch onns da preparaziun avant ils gieus. En quels diesch onns possia l’infrastructura gia existenta vegnir megliurada e sanada. Quai saja la finamira per la quala el s’engaschia. Tenor Reto Gurtner pudessan ils proxims diesch onns daventar decisivs per l’economia dal chantun Grischun.

1'000 letgs dapli l'onn 2026

Il dossier da candidatura gieus olimpics 2026 na descriva anc betg mintga detagl, ed insaquants detagls descrits èn mo supponids. Uschia vegn per exempel supponì, ch'ils atlets olimpics en acziun a Laax avessan lur dormitoris a Cuira.

Lai / Arosa San Murezzan Tavau Cuira Flem / Laax GIEUS OLIMPICS 2026 ILS LIEUS DALS GIEUS Turitg Kloten Nossadunnaun Engelberg

Quai na disturba dentant betg Reto Gurtner. L’Arena Alva haja agens plans. P.ex. saja la terza etappa dal Rocks Resort gia en planisaziun ed i dettia anc in ulteriur project, dal qual ils detagls n'èn dentant anc betg enconuschents. Tut ensemen duessi dar enfin ils gieus olimpics 2026 var 2’000 letgs gist sper la staziun a val da las pendicularas. Quai èn 1’000 dapli che uss.

Ils parairis a Laax èn fitg differents

Prognostitgar il resultat da Laax a la votaziun dals 12 da favrer 2017 n’è betg pussibel. Blers n’han anc betg decis sco votar e las opiniuns èn fitg differentas. In'ustiera ha manegià ch’ils gieus olimpics na sajan insumma betg in tema che vegnia discutà a la maisa radunda.

Autras persunas da Laax percunter han ditg ch'ellas hajan gia discutà bler sur da quest project. Davent da «nus na duvrain betg ina tala occurrenza gigantica» enfin «ils gieus olimpics èn ina schanza che sto vegnir nizzegiada» èn tuts parairis d’udir sin a Laax.

Novas premissas

La davosa votaziun davart ina candidatura per gieus olimpics ha il suveran da Laax refusà cun bunamain 60% da las vuschs (342:262 vuschs). Laax n’era alura dentant betg previs sco lieu da concurrenzas. En il nov project fiss Laax part dal project e quai para d'avair in’influenza sin l’opiniun d'insaquantas persunas, ch’èn per ina candidatura sut quellas circumstanzas novas.

