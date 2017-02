Ils «chiefers» da Trun s’engaschan per ils campiunadis da tir

Questa fin d’emna dals 3 fin ils 5 da favrer sa mesiran l’elita, ils juniors ed ils giuvenils a Trun sin la distanza da 10 meters. Da quai da 30 voluntaris èn en acziun, ina terza dad els èn Tomaschetts.

I saja ina tradiziun ch’ils Tomaschetts da Trun, numnads ils «chiefers», s’engaschan sco tiradurs e chatschaders, di il president dal comité d’organisaziun Hubert Tomaschett. Perquai èn indesch dad els en acziun questa fin d’emna.

Normal da s'engaschar en ina uniun

Ina è la giuvna Elena Tomaschett. Ella è vegnida elegida l'onn 2012 cun 16 onns sco tiradura da l’onn dal chantun Grischun ed appartegn uss a l’elita. Ella di ch’ella possia cumbinar bain la lavur ed il sport. I saja normal ch’ins sa gidia en l’uniun.

Era ses cusrin Andri di ch’i saja stà cler ch’el sa gidia. Per el na saja quai in duair mabain in dastgar.

Ina satisfacziun per tuts

Ses aug Lotar conceda ch’i vesia ora sco in manaschi da famiglia cun tants Tomaschetts en acziun, ma els sajan blers che sajan involvids en il tir. Ed els stoppian avair mintgin e mintgina per gidar d'organisar ils campiunadis grischuns. Sche tants s’engaschain saja quai in plaschair d’organisar ina tala occurrenza. E sch’ins vesia che l'occurrenza funcziuneschia e ch’ella haja in bun resun dettia quai la finala ina satisfacziun a tuts.

Hubert Tomaschett concluda ch’i dettia dentant blera lavur per tuts. El è cuntent che tantas persunas da l’uniun Voluntaria Trun s’engaschan.

Ils voluntaris:

Hubert Tomaschett, president dal comité d’organisaziun

Alois Tomaschett, finanzas

Gianna Tomaschett, secretariat

Lotar Tomaschett, schef da bajegiar

Nicolas Tomaschett, schef da material

Elena Tomaschett, restauraziun

Roland Tomaschett, reclama sponsurs

Baseli Tomaschett, in dals responsabels per il di da giuventetgna e sport Grischun

Andri Tomaschett, infrastructura

Annina Tomaschett

Irina Tomaschett