Ils Chinais duain far reclama per Laax

Vender la destinaziun Laax Flem Falera, quai vegn fatg directamain a Peking da las agenturas da viadi chinaisas.

Quests dis èn diesch collavuraturas e collavuraturs d’organisaziuns da viadi da la China stads sin visita a Laax. Els han visità ed emprendì d’enconuscher la destinaziun cun ses puncts culminants.

Discurrer chinais cun la scolasta da skis sursilvana

In di sin skis a Laax e quai cun ina scolasta da skis indigena che discurra chinais: Lisa Dermont ha studegià sinologia ed ella ha vivì en China – quai è da grond avantatg cur ch'ella ha da tgirar ils giasts da la China.

In program pulpì per ils organisaturs da viadis chinais ...

Suenter lur aventura sin skis han els emprendì d'enconuscher differents hotels en la destinaziun da Flem Laax Falera. Il segund di è stà sin il program ina visita en la Ruinaulta e la finala ina visita en il vitg da Laax sez. Suenter ha la gruppa d’organisaturs da viadis chinais cuntinuà ses viadi en Svizra cun visitar la cità da Lucerna.

... suandà da contracts generals cun els

Per l'Arena Alva saja impurtant d'avair quels organisaturs da viadis en la destinaziun e da far cun els contracts generals per ch'els tramettian era vairamain glieud en la destinaziun da Flem Laax e Falera, uschia Christoph Schmidt commember da la direcziun.

