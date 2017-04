Ina pura sto esser managera en famiglia

Ins sto avair in bun dun organisatoric per pudair metter tut sut in tetg. Quai dian puras ch’èn stadas dumengia passada a la radunanza da l’Uniun da las puras grischunas.

Ellas sajan manageras senza studi e senza titel, manegia Braida Caflisch da Fuldera. Ella ha quatter uffants che van a scola e ha lavurà fin l’october passà en mesa plazza en ina fatschenta en vischnanca.

Vasta lavur

Ina lavur accessorica ha era Tina-Maria Ritz da Sent. Ella ha gia uffants creschids. Sco ella di dovria la lavur al computer bler engaschi, per exempel la contabilitad. Ella haja fatg l’emprendissadi da commerzi, e perquai na saja quai betg in problem. Mo en tschertas famiglias possia quai esser in. La pura haja dentant da prestar ina vasta lavur sch'ella ha forsa anc da mirar sin ils uffants, tgirar l’iert ed ina lavur accessorica.

Prender in suenter l’auter

Ina pura stoppia esser flexibla, mintgatant saja tut in pau improvisà. Ins haja ina massa birocrazia da far, ed ins saja propi in manager en famiglia, constatescha Crista Peer da Ftan. Ella n’haja nagina lavur accessorica e perquai possia ella parter en la lavur a chasa e guardar tge che l’aura fa ed alura decider. Quai funcziuna cun prender in pass suenter l’auter.

La professiun è era il hobi

Da questa opiniun è era Fidelia Cabalzar. Ella ha in bain puril ad Andiast e producescha pettas da nuschs per il «Scarnuz grischun». L’enviern venda ella alura ses products. Ina pura haja segir bler da far, mo ins possia reparter las lavurs cun l’um. Ins po sa viver en en la lavur e fetschia in suenter l’auter. Il far il pur saja per ella era in hobi.

