Isar ils scursalets per mantegnair il glatsch

Oz, 5:58

Carlo Albin

Sonda passada ha l'Uniun da scursalets Trun fatg festa sin la plazza da glatsch a Pustget. D'ina vart per festivar il giubileum da 55 onns, da l'autra dentant era per rimnar daners per la nova maschina da far glatsch.