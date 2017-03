La curatella professiunala tschertga agid

Per dar in dachasa ad in uffant – a curta ubain era a lunga vista – dovri famiglias ch’èn prontas da far quai.

I dat differentas situaziuns, nua che la curatella dovra famiglias che prendan uffants en tgira. Quai vul dir dar ad in uffant in suttetg, in dachasa sur curt u lung temp.

I dat cas urgents a curta vista u er a lunga vista

Gioni Coluccello, il manader da la curatella Surselva, discurra da cas urgents che schabegian, uschenumnads «cas SOS». Lura dovri in uffant in dachasa per in curt temp, perquai ch'igl è schabegià insatge cun sia famiglia. Qua dovri insatgi ch’è pront da prender per in curt temp in ubain dus uffants en tgira.

Lura datti era il cas, nua che la curatella tschertga famiglias ch'èn prontas da dar suttetg ad in uffant a lunga vista, pia enfin che quel è maioren.

Plazzas da tgira scarts era en auters chantuns

Il chantun Grischun vegn mintgatant er dumandà d’auters chantuns da tschertgar plazzas per uffants. En Surselva na dettia quai però betg da questas plazzas da sterner, ha ditg Gion Coluccello. El pudessia duvrar ina u l’autra famiglia che fiss pronta da gidar. Pli bleras famiglias e meglier ch'ins possia dar in dachasa. Da quants uffants ch'i sa tracta na vul la curatella betg dir, quai saja in tema difficil.

