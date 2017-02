La fabrica da palettas a Vuorz

Enfin 1974 deva i a Vuorz sper la staziun da la Viafier Retica ina fabrica da palettas. La scrinaria Daniel Caprez SA produciva 200 fin 250 palettas da lain per di.

Legenda da maletgs Fabrica da palettas Vuorz - ier ed oz. Legenda da maletgs RTR, Carlo Albin

Suenter il brischament e la reconstrucziun da la scrinaria Daniel Caprez SA 1964, ha Reto Caprez decidì da sa concentrar sin la producziun da palettas da lain. El ha organisà las lavurs tenor ils basegns da fabritgar palettas e pudeva producir uschia 200 fin 250 palettas per di.

Sco Leo Alig da Trun, in dals lavurers da la scrinaria, ha raquintà vegniva fatg tut en la fabrica. Davent da resgiar ils bists fin brischar en il logo da las Viafiers federalas svizras VFF en la paletta finida. La gronda part da las palettas vegniva numnadamain cumprà da la VFF. Ina gia al mais vegniva in cumprader da la viafier per controllar e cumprar las palettas.

Gronda impurtanza per Vuorz

La fabrica aveva era ina gronda impurtanza per la vischnanca da Vuorz. Sco l’anteriur president communal Conrad Dalbert conferma, pudeva la vischnanca vender ils megliers onns tut la laina derschida a la Daniel Caprez SA. Ed era las plazzas tar la fabrica eran bainvegnidas. I na duvrava betg in emprendissadi per savair far palettas ed uschia avevan bleras persunas senza scolaziun chattà ina lavur en la regiun e n’han betg stuì bandunar la Cadi.

Svilup e concurrenza sco crap da stgarpitsch

Cun ils onns ha dentant la concurrenza da la bassa ed il svilup tecnologic, emprimas palettas da metal e da plastic èn vegnidas sin fiera, sfurzà ils responsabels da reducir adina dapli la producziun da palettas. I na deva simplamain nagins interessents pli per las palettas da lain da Vuorz. 1974 ha la fabrica lura stuì serrar las portas. Il bajetg ha l’Armada svizra surpiglià e duvrà blers onns sco depot da material. Actualmain vegn il bajetg dentant strusch pli duvrà da l’armada ed è per la gronda part dal temp vits.





