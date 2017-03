La Lumnezia s’engascha per in medi da chasa

Cun ina pratica moderna ha la Lumnezia carmalà in giuven medi en la val.

La vischnanca bajegia in chasa nova cun la stizun dal Volg, duas abitaziuns ed ina pratica da medi. In cumplex gist sper chasa communala che cumplettescha la purschida a Vella.

Legenda da maletgs Nova chasa da medis a Vella.

La pratica moderna correspunda als novs basegns, sco per exempel la pussaivladad da parter la lavur dal medi sin pliras persunas. Ni era che la pratica è accessibla cun in ascensur.

Il giuven medi Mario Venzin che cumenza sia lavur en Lumnezia la stad 2019, ha ditg ad RTR, ch'i na saja betg stà ina cundiziun che la vischnanca bajegi ina nova pratica, ma i saja stà ina gronda motivaziun per el da far il pass vers la Lumnezia.

Per la stizun dal Volg che vegn medemamain en questa nova chasa, datti dapli surfatscha, deposits sutterans e plaz per l’administraziun. Sco quai che Daniel Blumenthal il manader da las stizuns da Vival ha detg n’avessan els betg pudì prestar da far quella investiziun sche la vischnanca n’avess betg purschì maun.

Il bajetg vegn construì cun elements da lain, fabritgads d’ina scrinaria indigena. Il temp da bajegiar da ca. 10 mais è uschia pussaivel da tegnair en. Ils cust per questa surbajegiada muntan a 4,8 milliuns francs.

RR actualitad 17:00