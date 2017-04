«La pendiculara Cuolm da Vi è la dretga strategia»

Ils iniziants hajan preparà bain quest project, quai di il spezialist da pendicularas e docent a la scol’auta per tecnica ed economia a Cuira Roger Walser. El vesa surtut avantatgs tar il project.

Cun colliar ils dus territoris da skis da Mustér e Sedrun vegnian ins en ina autra lia sin fiera, di Roger Walser. In factur impurtant per carmalar natiers ils giasts saja la grondezza e las pussaivladads ch’in tal territori porschia.

Dretga strategia

Il concept per la pendiculara da Sedrun/Salins – Cungieri – Cuolm da Vi, na preveda dentant betg ina pista d’ir cun skis. Ils giasts ston pia ir ensi cun la pendiculara ed era vegnir engiu cun ella (probabel datti dentant in corridor per ils skiunzs che van ordaifer la pista). Per il spezialist da pendicularas n'è quai betg in problem. El haja l’impressiun ch’il territori da skis cumenza per ils iniziants a partir da 2000 meters ensi, e quai saja la dretga strategia era per avair naiv. Sch’ins veglia ina pista fin a Sedrun stuessan ins pudair far naiv e quai chaschunass gronds custs.

La finanziaziun è quai che quinta

E pertutgant Cungieri manegia Walser, ch’el na possia betg giuditgar tge ch’ins possia far u betg. Mo la finala stoppian ins pudair finanziai quai. La sutgera che gieva fin a Cungieri è vegnida demontada il 2006. Uss èsi previs da construir la ina sortida, eventualmain schizunt in ascensur.

