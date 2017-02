La Pro Cungieri s’engascha per la pendiculara sin il Cuolm da Vi

Cungieri è quasi il culm da chasa dals abitants da Sedrun. Là dess quai dar la staziun a mez da la pendiculara Salins – Cungieri – Cuolm da Vi. Per la Pro Cungieri ha questa pendiculara mo avantatgs.



Perquai veglian els rimnar uss ideas ed organisar proximamain in lavuratori, di Guido Monn, commember da la Pro Cungieri. Ina idea pussaivla fiss dad illuminar la via da spassegiar (sche quella restass) ubain da far l’enviern ina scursalada cun illuminaziun. Forsa pudess ins era avrir puspè il restaurant.

Il possessur da quel, l’architect indigen André Maissen, ha ditg ad RTR ch’el avessi plaschair sch’il restaurant vegniss manà vinavant; el vendess forsa schizunt el.

Impurtant saja dentant era la staziun a culm si Cuolm da Vi, nua ch’i dess era vegnir in restaurant. Guido Monn manegia ch’ils giasts giessan l’emprim sisum e pir suenter forsa en il restaurant a Cungieri.

Varianta maximala ubain minimala?

Il davos pled en quest chapitel ha la populaziun da Tujetsch. L’emprim vegni votà il matg sur dal plan da zonas, il dretg da passadi e la garanzia da deficit. Pli tard stoppian ins era decider, sch’i dat ina varianta maximala per la staziun a Cungieri cun in ascensur ubain mo ina varianta minimala cun ina stgala. Il territori da Cungieri saja plitost adattà per il turissem da stad, di Guido Monn, perquai che la naiv manchia l’enviern sin questa spunda sulegliva.

Sutgera e restaurant serrads 2005

La sutgera ed il restaurant da Cungieri èn vegnids bajegiads 1956. L’iniziant è stà il hotelier Lucas Berther. Ins ha quintà da lez temp cun custs tranter 160’000-180’000 francs. L’enviern 1990/91 han ins cumenzà a nizzegiar Cungieri per ina via da scarsolar. La sutgera ed il restaurant da Cungieri èn vegnids serrads ils 16.10.2005.

