La Therme da Peter Zumthor per 1.- franc

La Therme da Val duai vegnir transfurmada en ina fundaziun «Felsentherme Vals». Per quai intent po la vischnanca cumprar enavos la Therme da la 7132 SA.

L' onn 1996 è il bogn termal da l'architect Peter Zumthor vegnì inaugurà. La vischnanca ha investì 25 milliuns francs en quest bogn. Gia l'onn 2009 ha la vischnanca cumenzà cun la tschertga d'in investider. L'entir cumplex dal hotel termal duvrava ina renovaziun be la vischnanca na vuleva betg s’engaschar pli fitg en la hotellaria.

Stoffel ha pajà 7,7 milliuns francs per la Therma

L'onn 2012 ha la vischnanca da Val Son Pieder vendì il hotel cun bogn termal per 7,7 milliuns a Remo Stoffel e sia 7132 SA. En il contract da vendita stat dentant ch'il bogn termal possia vegnir transferids en ina fundaziun. Quai sto succeder fin la fin da mars 2017.

« La fundaziun è ina segirtad per la vischnanca. » Stefan Schmid

President da vischnanca da Val Son Pieder

Sch'i quai vegniss ina giada tar in concurs dal hotel 7132 lura vegniss la Therme betg sut il martè. La fundaziun sco possessura pudess manar vinavant il bogn ed uschia sminuir il donn per la populaziun da Val.

Il contract da servitut che la fundaziun fa ussa cun l'administratur cumpiglia, che la 7132 SA po sco suletta far diever da quest object, ma ella è era responsabla per tut ils cust da mantegniment e per las investiziuns.

Osps ed indigens pon vinvant far diever dal botg

La fundaziun garantescha dentant ch'ils indigens ed ils osps dals auter hotels e d'abitaziuns a Val pon far diever dil bogn per in pretsch reducì. Il mument munta il pretsch tar 20 francs per ils indigens e 45 francs per ils osps, persunas d’ordaifer pajan 80 francs.

La proxima radunanza communala dals 24 da mars decida sche la Therme vegn puspè enavos els mauns dals convischins da Val Son Pieder e quai per il pretsch simbolic dat 1 franc.

