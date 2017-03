Laax: 2016 in gudogn da 1,9 milliuns francs

Cun entradas da 18 milliuns francs ed expensas da 13 milliuns francs munta il cash-flow a circa 5 milliuns francs. Suenter amortisaziuns resta anc in gudogn da 1,9 milliuns francs.

La vischnanca da Laax serra il quint annual 2016 cun in gudogn da CHF 1’899’074.18, quai constatescha il president communal Franz Gschwend en ina communicaziun als convischins da Laax. Las entradas da CHF 18’101431.56 muntian in nov record per la vischnanca. Tenor il chanzlist Rest Giacun Coray è quai bun resultat cunzunt d’attribuir a dapli entradas tar la taglia sin midada da possess e tar la taglia sin il gudogn d’interpresas.

Suenter avair deducì las expensas da total CHF 13’152’636.58, resta anc in gudogn avant amortisaziuns da CHF 4’948794.98. Quella summa vegn duvrada per far amortisaziuns da total CHF 2’049’720.80. Cun quellas amortisaziuns èn tut las immobiglias en il possess da la vischnanca scrittas giu sin 1 franc. Plinavant vegn era duvrà CHF 1 milliun per curclar ils custs restants da la meglieraziun funsila. Uschia serra il quint 2016 cun in gudogn schuber da CHF 1’899’074.18.

Sch'il quint annual 2016 vegn approvà decida la radunanza communala dals 8 d'avrigl 2017.

