Las lavurs per il resort Catrina a Mustér cumenzan l'avrigl

L’entschatta dal avrigl èsi previs da cumenzar cun las lavurs da construcziun dal nov resort Catrina dasper la staziun da val da las pendicularas da Mustér.

Sco il directur da las pendicularas, Ruedi Büchi ha confermà envers l’agentura da novitads rumantscha duess alura l’emprima etappa esser a fin sin l’entschatta da la stagiun 2018/19. Cun la segunda etappa vulan ins alura esser a fin in onn pli tard.

Il project prevesa la construcziun da 142 abitaziuns administradas e da 28 chombras da hostel. Era è previs in spa ina ustaria sco er localitads per fatschentas. Ils custs per il nov resort muntan a radund 60 milliuns francs.

RR novitads 18:00