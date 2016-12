Las pistas a Laax èn fatgas; Ma co èsi cun il privel?

Gievgia, 29.12.2016, 11:51

Lea Livers

Grazia a la naiv artifiziala hai avunda naiv per far pistas en il territori da skis da Flem-Laax-Falera. Dals 200 km pista che Laax ha èn dentant be 80 km preparads. Sper questas pistas da naiv artifiziala n'hai betg blera naiv. Ed i po vegnir stretg cun tantas persunas sin uschè paucas pistas.