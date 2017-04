Localitads da scola professiunala industriala a Regiun Surselva

Per obtegnair in sustegn finanzial dal chantun vul la vischnanca da Glion surdar las localitads da la scola professiunala industriala a la Regiun Surselva.

Glion sto engrondir e modernisar il bajetg nua che la scola professiunala sa chatta. Perquai ha la suprastanza elavurà in project da renovaziun per 6,9 milliuns francs. Senza quai project avessan las uniuns dals lainaris e scrinaris grischuns tschertgà davent da la stad 2018 in auter lieu da scolaziun per ils curs professiunals.

Il chantun sustegn il project dentant betg quai project, perquai che la vischnanca è mo possessura dal bajetg e betg purtadra da la scola professiunala industriala. Purtadra è la Regiun Surselva. Per tuttina survegnir in sustegn finanzial dal chantun vul Glion uss surdar las localitads correspundentas per in pretsch simbolic da 50’000 enfin 100’000 francs a la Regiun Surselva.

