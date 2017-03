Lumnezia: Via vegn pli segira

La via en Val Lumnezia duai daventar pli survesaivla e segira –sin il tschancun tranter Porclas e Valgronda curt avant il vitg da Cumbel vegn la via schlargiada.

La regenza grischuna ha approvà il project per la correcziun da la via da la Lumnezia cun intginas cundiziuns sco er cun las permissiuns spezialas, scrivan la regenza grischuna. Il mument è la via chantunala suenter l’ustaria Porclas per part stretga e nunsurvesaivla.

Via actuala na correspunda betg als pretensiuns modernas

La via existenta na correspunda betg pli a las pretensiuns actualas da segirezza, scriva la regenza. La via vegn uschia schlargiada sin ina lunghezza totala da var 620 meters sin la ladezza da norma da 5,8 meters. Ultra da quai duai vegnir megliurada il sistem da drenascha.

