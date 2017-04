Medel: Gudogn da 1,4 milliuns francs

Il quint da manaschi da la vischnanca da Medel per 2016 serra cun entradas da 5‘493‘620.- francs ed expensas da 4‘070‘032.- francs. Da quai resulta in gudogn da 1‘423‘588.- francs.

En quest gudogn èn cumpraisas amortisaziuns ordinarias da 15’000.- e deducziuns supplementaras da 490’376.- francs. Il cash-flow per 2016 è da 1’705’365 .- francs, quai èn ca. 650’000.- francs dapli che l’onn passà.

Daners da concessiun e dapli taglias

Il president communal da Medel Peter Binz discurra dad in extraordinari bun resultat. Quel haja la vischnanca cuntanschì, perquai ch’ella ha pudì renovar la concessiun cun la Viafier federala che dovra l’aua dal Rain da Medel en la Val Cadlimo per l’ovra idraulica da Ritom. La VF ha pajà 1’019’199.- per renovar questa concessiun. Plinavant èn las taglias s’augmentadas per passa 300’000.- francs.

Chapital agen da 2,5 milliuns francs

Il quint d’investiziuns serra cun investiziuns nettas da 337’318.- francs. Las grondas investiziuns per 2016 èn stadas ils projects forestals, las sanaziuns da vias e la midada da la scolina en ina abitaziun.

Il chapital agen da la vischnanca da Medel munta a 2’519’027.- francs.

Il quint 2016 da l'Ovra electrica Medel serra cun in gudogn da 346’054 francs. Cun la fin da l’onn passà dispona la OEM dad ina facultad da 845’817.- francs.