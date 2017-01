Medel/Lucmagn sto plaunsieu spargnar aua

Pauc’aua da surengiu e bassas temperaturas procuran per damain aua en Val Medel. Formulà en cifras: 25% damain aua da funtaunas.

Cun ina brev ch’è vegnida repartida en tut las chasadas l’emna passada supplitgescha la vischnanca da Medel/Lucmagn ils abitants da betg sfarlattar aua.

Il president dal provediment d'aua Alfons Venzin ha confermà, ch'il total d’aua furnida da las funtaunas saja sa reducida per circa 25%. La raschun saja ch’i haja dà pauca precipitaziun e las temperaturas sajan fitg bassas. Normal per quai temp da l'onn sajan 1'400 m3 enfin 1'500 m3, actual furneschian las funtaunas dentant be circa 1'100 m3.

Bigls publics serrads

Tenor Alfons Venzin ha la vischnanca anc avunda aua a disposiziun. Sche la quantitad d'aua furnida da las funtaunas sa reduceschia dentant anc pli fitg, e cun quai saja da quintar, na pudess l'aua betg pli tanscher. La vischnanca haja gia serrà intgins bigls publics.

Persunas privatas vegnan supplitgadas da laschar cular aua mo cura ch’ella vegn era duvrada. Per evitar donns vid lingias d’aua entras glatsch saja plitost da stgaudar dapli, che da stedi laschar cular in zichel aua.

