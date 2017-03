Meglra colliaziun da la Ruinaulta cun ils vitgs vischinants

Atras e per lung da la Ruinaulta datti bleras colliaziuns da traffic. Davent dal funs da la val en ils vitgs vischinants èn las colliaziuns dentant betg idealas, ils visitaders da la Ruinaulta na visitan perquai betg ils vitgs.

La Ruinaulta è ina da las attracziuns da turissem las pli enconuschentas dal chantun sche buc da la Svizra. Tenor la fundaziun «Valendau Impuls» traversan mintg'onn circa 80'000 viandants la Ruinaulta. Atgnamain è quai fitg bun, il problem è dentant, che quels turists restan per gronda part en la val e na van buc siadora els vitgs dretg e sanester da la Ruinaulta. Quai vul ina gruppa da lavur cul num «Mobilitad Valendau-Stussavgia» midar.

Staziuns per chargiar velos a motor electric

Ils commembers da quella gruppa da lavur han suttascrit ina decleraziun d'intenziun correspundenta. La regiun enturn la Ruinaulta sezza duai vegnir pli attractiva ed era pli simpel da cuntanscher. Uschia è planisà da realisar ina rait da staziuns per chargiar velos a motor electric. Far turas cun tals velos saja in trend, di Marc Woodtli da la gruppa da lavur. Cun porscher staziuns da chargiar las battarias spera el, che dapli persunas sa decidian da vegnir a far turas en la regiun da la Ruinaulta e na giajan betg mo tras la Ruinaulta.

Bus en ils vitgs

Era planisà è in pitschen bus che collia la staziun da viafier Valendau/Sagogn cun ils vitgs el conturn da la Ruinaulta. I dettia numnadamain bleras lingias dal traffic public tras la Ruinaulta, dentant naginas che collian las duas varts da la Ruinaulta. La fasa da test da quella purschida duai entschaiver questa stad e cuzzar dus onns. L’emprim onn curseschia il bus mo tranter la staziun da viafier e Brün, perquai che la punt sur il Rain anteriur tranter Valendau e Sagogn vegnia renovada e saja serrada. A partir dal 2018 duai il bus lura era colliar la staziun da Valendau cun Sagogn.

RR actualitad 17:00