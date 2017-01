Midada al timun tar Spitex Cadi

A partir da l’entschatta da l’onn è Daniel Herger da Danis nov manader d’engaschament, el remplazza Marlies Vincenz.

Suenter 10 onns engaschi banduna Marlies Vincenz, manadra d’engaschament, la Spitex Cadi per pudair sa deditgar ad autras sfidas. Sco successur è Daniel Herger da Danis vegnì elegì. Daniel Herger lavura dapi 2014 tar Spitex Cadi, tranter auter en la funcziun sco responsabel per fatgs da tgira e responsabel per la scolaziun dals collavuraturs. Da nov surpiglia Theo Demund da Trun il pensum sco responsabel per fatgs da tgira ed Andrea Knopp da Sedrun il pensum sco responsabla per la scolaziun dals collavuraturs.