Motto dal tschaiver Mustér: Confusiun – explosiun – fusiun

Gia per la terza giada ha l’artist Antonino di Bella creà la medaglia da tschaiver per l’Uniun da tscheiver Mustér.

L’iniziativa per in project da fusiun da tschintg vischnancas en la Cadi procura actualmain per discussiuns animadas. Perquai ha l’Uniun da tschaiver Mustér decidì dad eleger quai sco motto dal tschaiver 2017. I saja da sa dumandar tge che quellas discussiuns portian.

Confusiun? Forsa uschè gronda confusiun ch’i dat in'explosiun? Tut tenor ina uschè ferma sco en in reactur nuclear? Là datti ina mega fusiun – che generescha dentant energia...

Medaglia en bronz, argient ed aur vegl

La medaglia mussa in chamin da sfradentar d’ina ovra atomara. Or da quel chamin vegn grond la vopna da Mustér, en la quala las vopnas da Tujetsch, Medel, Sumvitg e Trun èn integradas. Agl ur da la medaglia è scrit il motto dal tschaiver: Confusiun – explosiun – fusiun.

Er quest onn è la medaglia vegnida producida en bronz, argient ed aur vegl. Ella custa 7 francs (bronz), 13 francs (argent) u 20 francs (aur vegl) e vegn vendida durant il til da tschaiver a Mustér. Cun las entradas da la vendita da la medaglia finanziescha l’Uniun da tscheiver Mustér ils custs per organisar il til da tschaiver.

Plinavant vegnan era finanziads ils custs da material da las classas da scola che prendan part al til. La medaglia è pia ina sort d'entrada al til.