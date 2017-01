Munt – Nagina electricitad? Betg in problem.

Munt, ina fracziun da la vischnanca Val, è vegnì collià cun la rait electrica pir l’onn 1973. Quai sco ultim vitg en Svizra.

Enfin l’onn 1973 na devi nagina electricitad en il vitg da Munt. Pir lura è il vitg vegnì collià cun la rait electrica da la Svizra. Quai è stà pussibel mo grazia a donaziuns, sponsurs privats e l'agid dal chantun.

Nagina forza electrica – nagin problem

Suenter bun 40 onns forza electrica, sajan els forsa anc betg uschè dependents da la forza electrica sco p.ex. en citads, di Vreni von Wartburg. La dunna oriunda da Soloturn è arrivada avant 30 onns en il vitget muntagnard ed è ina da las 3 persunas ch’abiteschan actualmain anc a Munt. Cunzunt a l’entschatta haja quai adina puspè dà interrupziuns da la forza electrica. Perquai sajan els adina preparads sin questa situaziun. Ella sezza possia per exempel stgaudar e cuschinar cun laina. Cun avunda chandailas per far chazzola possia ella viver senza problems plirs dis senza forza electrica. Sulettamain las mangiativas en la glatschera giessan en mal.

Nagina forza electrica – in trend

Per Vreni von Wartburg n’è viver cun paucas maschinas electricas betg in problem. Anzi, ella vesa quai sco trend. Adina dapli persunas – cunzunt ord aglomeraziuns – veglian viver pli simpel, pli datiers da la natira. Perquai saja Munt bunamain ordavant al temp. E quai vul Vreni von Wartburg nizzegiar. Ella ha transfurmà ina stalla veglia en ina abitaziun da vacanzas senza electricitad. Cuschinà e stgaudà vegn mo cun laina. Blers osps giaudian quella ruassaivladad e tschentian perfin ora lur telefonin durant las vacanzas.

RR actualitad bunura 06:00