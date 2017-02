Mustér: blera lavur per decorar l’ustaria

Dapi prest 30 onns decorescha la Pizzeria Surselva durant il tschaiver ses local. Insatge che vegn apprezià dals giasts.

Passa 100 uras lavura l’ustiera Andrea Böttcher vid las decoraziuns. Davent dal malegiar ils sujets per las paraids, fin tar il zambregiar figuras, chartas da menu u chapels da las lampas. Quai dovra blera fantasia ed inschign ma er blera organisaziun. Andrea Böttcher n’è numnadamain betg mo ustiera, ella è era mamma da dus uffants. Sch’ins planiseschia bain, lura giaja quai, manegia la giuvna da 26 onns. Magari saja quai in pau caotic cura che l’urden da decoraziun giaschia anc per l’abitaziun enturn. Per Andrea Böttcher è il zambregiar e far la decoraziun da tschaiver era in mument per tschentar giu in pau. Ma ella sa era ch’ils giasts stiman quai e la finala sajan ils dis da tschaiver fitg buns dis per sia ustaria.