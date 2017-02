Mustér ha in salun da chauns

Da nov datti a Mustér cun il salun da chauns Lana - la suletta purschida en la regiun.

Tge far sch’il chaun è tschuf u ha memia lung pail? Metter a chasa en la bognera e fa sez coiffeur? Tgi che na vul betg far quai va en il salun da chauns. Quai ha era Simona Zazzi fatg. Ella è dentant s’interessada per far ina scolaziun da far sezza quai. Quella scolaziun ha ella fatg en Germania ed ussa ha ella avert in salun da chauns a Mustér.

Cura ch’ella saja s’occupada cun quest tema haja ella udì pliras giadas ch’ils patruns dal chauns tiran a niz quest servetsch, ma stoppian ir fin a Cuira. Quai haja encuraschà ella d'avrir il salun da chauns.

Plaschair da lavurar cun chauns

Tenor Simona Zazzi haja la glieud adina pli savens chauns da razza che dovrian ina tgira pli intensiva. Cun il salun da chauns ha Simona Zazzi fatg per part ses hobi tar il mastergn. Bel fissi da pudair viver be da quai. Ma il motiv principal saja ch’ella haja fitg gugent chauns e fetschia quella lavur era ord plaschair. Tut tenor grondezza da chaun e tut tenor tge che Simona Zazzi ha da far, dovra ella tranter 1,5 fin 3 uras.

