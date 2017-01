Mustér: Hotel Acla da Fontauna vegn spazzà

La Banca Chantunala Grischuna ha vendì las trais parcellas inclusiv il bajetg a la Societad per sviluppar projects Acla da Fontauna. Uschia datti in nov chapitel en la istorgia da quest anteriur grond hotel.

Project Acla da Fontauna 3:30 min, Telesguard dals 31.1.2017

L'hotel Acla da Fontauna vegn spazzà ed il material puspè duvrà per in nov project. Quai ha il manader da fatschenta da la societad Mathis Störi (el sviluppa era projects tar la Brandis Investment SA a Maiavilla) ditg a RTR.

Mo els na vegnian betg a realisar in grond project. Els hajan fatg persenn ch’in project che custass da quai da 100 milliuns francs fiss in numer memia grond per la gronda part dals investiders.

Project pitschen en etappas

Perquai veglian els realisar in project pitschen en etappas. Dapli n’ha Störi anc betg pudì tradir. Ma el manegia ch’i fiss pussaivel da construir in hotel, abitaziuns, ubain in project en connex cun sport, perquai ch’ins pudess nizzegiar sinergias cun il center da sport e cultura. La finala haja la regiun sisum la Cadi in grond potenzial.

Fin 90'000 pernottaziuns

L'hotel Acla da Fontauna a Mustér è vegnì construì al cumenzament dals onns 1970. El appartegneva a l’Intersoc (ina interpresa da la Belgia) e generava ils megliers onns 80’000 – 90’000 pernottaziuns. L'onn 2000 n'ha l’Intersoc betg pli prolungà ils contracts da locaziun cun l'hotel ed uschia n’eran betg pli emplenids ils 550 letgs.

2004 ha la Banca Chantunala Grischuna cumprà l’hotel. Ils ultims onns ha l’interpresa Due Sentieri SA da Franz Hidber empruvà da realisar in project. Uss tschertga ella ensemen cun las interpresas Brandis Investment SA e Miro Immobilien SA ina schliaziun.

