Mustér: Plirs credits e novas plazzas da lavur

Il cussegl da vischnanca ha approvà in credit da 342’000 francs per ina parcella en la zona d’industria Pignola ed in credit da passa 375’000 francs per la projectaziun da la sanaziun e cumplettaziun dal Center da sport e cultura. Vinavant è vegnì decidì d’augmentar las plazzas da lavur communalas.

Il cussegl da vischnanca da Mustér ha concedì in credit da 342’000 francs per la cumpra da la parcella 188 en la zona d’industria a Pignola. Vinavant ha la suprastanza communala survegnì dal cussegl la plenipotenza da vender u conceder dretgs da bajegiar sin questa parcella

La raschun per la cumpra dal terren è, che la vischnanca vul evitar che questa parcella en la zona da mastergn Pignola croda puspè enavos en la zona agricula. La parcella da rodund 7000 meters quadrat, che sa chatta sper ils binaris da la viafier Matterhorn Gottard sto vegnir exzonada perquai che la regenza grischuna ha acceptà l'enzonaziun sulet sut la cundiziun che la Sersa Group Svizra SA bajegia en quest lieu ina sedia. Il december ha la Sersa dentant decidì definitivamain ch’ella na vegnia betg a Mustér. Tenor il president da vischnanca Robert Cajacob, èn ins ussa londervi da contractar cun il chantun, per che la parcella stettia vinavant en la zona da mastergn. Tenor el èla schanza persuenter pli gronda sche la parcella tutga a la vischnanca. Il motiv per questas contractivas è ch’i dat in'autra firma che fiss pronta da vegnir a Mustér e bajegiar là ses lavuratoris. Ultra da quai datti era ina dumonda da bajegiar sin il sulom dasperas che tanghescha medemamain quella parcella. Ussa sto la vischnanca dentant spetgar sin la decisiun dil chantun.

Credit per projectaziun

Il cussegl da vischnanca da Mustér ha era approvà in credit da 375’000 francs per la projectaziun da la sanaziun e cumplettaziun dal Center da sport e cultura. Enfin ussa datti trais studis davart il center che duain esser la basa per la projectaziun. In credit restant da 150’000 francs che n’era anc betg vegnì duvrà per l’elavuraziun d’in project cumplessiv vegn però abolì.

Augment da plazzas da lavur

Vinavant ha il cussegl da era approvà la revisiun parziala dal regulativ da persunal. En connex cun questa revisiun vegn stgaffì ina plazza cumplaina supplementara per la scolina, ina plazza da lavur cumplaina per l’uffizi da bajegiar ed il manaschi tecnic ed in augment da 15% plazza da lavur per ils pedels.

