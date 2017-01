Nagin happy end per pèrin tuatschin-cuban

Il Tribunal federal a Losanna ha refusà il recurs d’in um da Rueras en Val Tujetsch e da sia dunna da la Cuba per ina lubientscha da dimora en Svizra. Il pèr è maridà dapi prest dudesch onns. Tuttina na dastgan els betg viver ensemen.

Suenter pliras refusas, tranter auter da la Dretgira administrativa dal Grischun – la lètg saja sulet fictiva – ha la dunna adressà l’october 2013 danovamain la dumonda da pudair viver tar ses um. Questa dumonda ha ella fatg a l’Uffizi da migraziun e dretg civil dal chantun Grischun, scriva la gasetta «La Quotidiana».

L’uffizi n’era betg entrà en chaussa, la decisiun avevan ils conjugals tratg vinavant a Losanna. Uss ha il Tribunal federal decis en disfavur dal pèr ord la Cuba e la Val Tujetsch.

L'amur cubana

«L'amur cubana» – il film

Il 2014 eran pliras medias s’occupadas da quest cas. Uschia er l'autur da films Ruedi Bruderer da RTR. En il film «L’amur cubana» raquinta Guido Cavegn da la Val Tujetsch, co ch’el ha emprendì d’enconuscher sia dunna, co ch’els han maridà e co lur lètg è adina stada sut la sumbriva da las autoritads.

RR novitads 10:00