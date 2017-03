Nov plaz per la Tuor da Val?

I dat moviment tar la 7132 SA, ed ils indizis mussan sin l’entrada dal vitg da Val.

Gia il settember da l'onn passà è vegnì speculà che la tur da 381 meters a Val na sappia betg vegnir bajegiada gest sper il bogn termal. La vischinanza cun la funtauna da l’aua da Val na sa cumportia betg.

« Nus essan vid evaluar differentas chaussas, uschè spert sco i daventa concret vegnin nus ad orientar. » Remo Stoffel



Quai è stà d'udir da Remo Stoffel, l'iniziant da questa tur. Ch'il plaz nua che la tur duai vegnir bajegiada n'è anc betg segir constat. Ma ch’i vegn tschertgà in nov plazzal para d'esser segir.

Sco quai che Richard Atzmüller il manader da l'uffizi per il svilup dal territori dal chantun Grischun ha attestà al schurnal regiunal dad SRF, sajan els vegnids contactads da la 7132 SA en connex cun ina evaluaziun per in plazzal. Quella evaluaziun tractava sulettamain la savida tecnica, ed il chantun na saja betg vegnì orientà tge che l'evaluaziun haja vairamain purtà.

En la medem crenà ha era Stefan Schmid il president da vischnanca da Val dà. El ha menziunà vers SRF, ch'ils sulets plaz che vegna en dumonda sajan a l'entrada dal vitg e quai sajan plaz che sa chattan en zona cotschna da lavinas.

