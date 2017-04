Nus essan arrivads – sentupada cun novs convischins da la Bassa

A Ruschein ha la gruppa «Da cuminonza» organisà ina sentupada cun umens e dunnas d'ordaifer ch'èn vegnidas ad abitar a Ruschein u Ladir.

Integraziun - en in temps cun in grond dumber da fugitivs in tema che chaschuna bleras discussiuns. Integraziun na pertutga dentant betg sulet fugitivs – integraziun è era in tema tar persunas che vegnan p.ex. si da la Bassa en il Grischun.

A Ruschein ha la gruppa «Da cuminonza» organisà perquai ina sentupada cun trais umens e duas dunnas ch'èn vegnidas ad abitar a Ruschein u Ladir. L'idea è stada da preschentar quellas persunas en in curt discurs e da laschar raquintar ellas da lur vita. Sur da lur temas e speranzas, sur da tge che plascha ad ellas en lur nova patria e tge buc... detg curt, vesair Ruschein e Ladir tras ils egls da quellas persunas ed udir co quai era da s'integrar.