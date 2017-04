Pader Silvio Deragisch è mort

Suenter ina greva malsogna saja il pader Silvio Deragisch mort dumengia da Pasca sin la staziun da tgira en la claustra da chaputschins a Schwyz.

Durant sias ultimas emnas saja pader Silvio Deragisch stà fitg alert. I saja stà per el in grond giavisch da reglar sia vita, da pudair prender cumià da persunas charezzadas e d'engraziar a tuts.

Frar Silvio Deragisch sco quai ch'el vegniva numnà il pli gugent, è stà enconuschent sco spiritual extrovertì, revoluzer ed original. In um che s'engaschava per carstgauns a l'ur da la societad. In um extrovertì che n'è betg stà il pader classic, mabain in zic auter en sia moda e maniera co el ha vivì.