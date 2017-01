Pass da l’Alpsu: Pertge serrà malgrà la via terrena?

Pliras persunas na chapeschan betg ch’ins na possia betg charrar cun auto sur il pass, era sche la via è terrena.

Il pledader da medias da l’uffizi da construcziun bassa dal Grischun Elia Lardi di che tenor la lescha da vias sajan ils pass serrads l’enviern. Mo cura che l'Alpsu vegnia serrà, decidia il chantun Uri.

Pista da skis

E quai ha ina raschun, sco il schef da manaschi da las vias chantunalas da l’Uri, Stefan Bucheli, ha ditg ad RTR. Els hajan in contract cun l’Arena da skis Andermatt-Sedrun, perquai che la via vegnia duvrada sco pista da skis.

Blera lavur per serrar il pass

Plinavant menziunescha Bucheli ch’i dettia blera lavur per serrar ubain avrir in pass. Tut ils indrizs da segirezza sco paracars, saivs da segirezza e tschabargals vegnan demontads l’atun. Ed in ulteriur problem saja la gronda galaria per lung dal lai sin il pass da l’Alpsu. Quella stoppia esser segira d’enviern, vul dir ils portals da l’entrada e da la sortida vegnan serrads cun paraids da lain per evitar che la naiv possia vegnir en.

Iniziativas en favur da la MGB

Entant ch’ins na possia betg meglierar (almain il mument) la situaziun da la via sur il pass, datti iniziativas parlamentaras en l’Uri ed en il Grischun per meglierar durant l’enviern la situaziun per la viafier Matterhorn Gotthard (MGB).

