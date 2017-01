Pass dal Lucmagn: Tegnair il glatsch ord via

Perquai ch’i ha ditg navì pauc, è il pass stà avert adina. Mo tuttina han ils collavuraturs da la Pro Lucmagn mintga di controllà la situaziun.



Duvrar resgiadiras encunter il glatsch

Quest enviern chaschuna il glatsch problems, e quai surtut sin il traject tranter Pardatsch fin davant la galaria dal pass. Quai di il collavuratur da la Pro Lucmagn Otti Flepp da Mustér. La finamira saja da tegnair il glatsch ord via. Per l'emprima giada haja el duvrà resgiadiras a l'ur da la via per tegnair enavos l’aua. Mo cura ch’el na possia betg dar dumogn pli fetschia el vegnir maschinas per stgavar davent il glatsch che possia esser fin in meter aut.

Naiv isolescha

Ideal fiss sch’i dess in pau naiv. Sco Otti Flepp declera isolescha la naiv ed alura na dettia quai glatsch. Mo quest enviern manca la naiv e perquai sa derasa il glatsch.

Nagins problems en la galaria

Mo en la galaria na haja quel betg anc chaschunà problems (las filadiras schelan e perquai po l’aua betg entrar). Era la vart dal Tessin na sto betg anc cumbatter cun quest fenomen.

Situaziun sco avant 15 onns

Flepp sa regorda ch’els hajan gì ina situaziun sumeglianta l’enviern avant 15 onns. Lura avevi navì pir tard il schaner sin la via sur il pass dal Lucmagn. Flepp lavura dapi 17 onns per la Pro Lucmagn, pia dapi che quella exista.



