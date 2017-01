Pendiculara Sedrun - Cuolm da Vi: Engrondir zona da ruaus

La pendiculara nova da Sedrun/Salins – Cungieri – Cuolm da Vi/Parlets pertutga era ina zona da ruaus da la selvaschina. Per proteger ils animals han ils guardiaselvaschina fatg propostas.

Corridor pli lad ed engrondir zona da ruaus

Ils guardiaselvaschina hajan dus giavischs, sco il guardiaselvaschina da la Surselva Werner Degonda di: a) Far il corridor che maina da Cungieri sin il territori da skis da Mustér tras la zona ruaus in pau pli lad e b) Engrondir la zona da ruaus en direcziun da la Val Strem.

Runal planisà tutga la zona da ruaus

Quests dus giavischs hajan els pudì resguardar, di il directur da las pendicularas da Mustér Rudolf Büchi. Il corridor che exista gia sco senda da viandar la stad vegnia marcà meglier en l’avegnir per ch’il giast percorschia, nua ch’el dastga ir.

Midadas haja quai dà en connex cun il runal che vegn construì sin il Cuolm da Vi. Cun quest runal hajan els dus lieus che pertutgan la zona da ruaus da la selvaschina. In lieu è nua che pista da skis exista gia, l’auter è nua ch’il runal cumenza. Là vegn la zona redimensiunada in pau, mo persuenter vegn ella engrondida en la vischinanza ed en direcziun da la Val Strem (sco Werner Degonda ha giavischà).

Proteger chamutschs, capricorns ed urblaunas

La finamira saja da proteger chamutschs e capricorns ed era las urblaunas che vivan en questa regiun. Per proteger quellas vegni tschentà si tablas d’infurmaziun.

Ils plans per la pendiculara nova Sedrun/Salins – Cungieri – Cuolm da Vi/Parlets vegnan exponì a partir dals 3 da favrer.

