Pendicularas Mustér cuntents cun event da snow volleyball

La fin d’emna è stà a Mustér in turnier da snow volleyball da la federaziun europeana da ballarait.

Suenter ina pausa da dus onns è la Snow Volleyball Eropean Tour puspè arrivada per in dals sis turniers la fin d'emna passada en Svizra e quai a Mustér. I sa tracta d’ina seria da turniers da la federaziun europeana da ballarait. Sin dus plazs cuverts cun naiv a la staziun da val da las Pendicularas Mustér han las 16 equipas da profis giugà.

Il venderdis han 25 uffants indigens dastgà giugar sin ils plazs da naiv, quai cun sustegn da profis da ballarait sin naiv.

Ponderar da repeter l’occurrenza in’auter onn

Sco il directur da las Pendicularas Mustér Rudolf Büchi di, saja l’event stà in success. Plaschair haja el gì ch’era la populaziun indigena saja vegnida a guardar il turnier. Ina tala occurrenza sa paja be a moda indirecta, declera Rudolf Büchi vinavant. I saja dentant impurtant ch’i dettia regularmain occurrenzas a Mustér. Quai na portia betg exnum dapli glieud en il territori da skis, i gidia dentant da meglierar il num da la destinaziun Mustér e far enconuschent il lieu er tar persunas ordaifer la scena da skis. Ins saja gia londervi da ponderar ina repetiziun da quest event. Quai giaja dentant be cun agid da Sedrun Mustér Turissem e da la Vischnanca da Mustér.

Svizzers han gudagnà

Il final dals umens ha il team svizzer cun Andreas Catschegn e Timon Hallauer gudagnà. Era tar las dunnas ha in team svizzer gudagnà il final. Kim Huber e Karin Kurzbein han giugà per l’emprima giada sin naiv ed han gudagnà il turnier cunter las tschecas Anna Dostalova e Michaela Knoblochova.